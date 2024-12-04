Україна підписала першу кредитну угоду щодо 50 мільярдів доларів від G7
Міністр фінансів Сергій Марченко підписав із Європейським союзом угоду про надання Україні макрофінансової допомоги на суму до 35 млрд євро в рамках ініціативи Великої сімки (G7)
Про це повідомляє Мінфін.
Унікальність угоди полягає в тому, що позика буде погашатися коштом прибутків від заморожених російських активів в ЄС, що робить її фактично безповоротною для України. Остаточний обсяг допомоги визначать після затвердження внесків усіх країн-учасниць ініціативи.
Підписантом від України також виступає голова Національного банку Андрій Пишний, від Євросоюзу – віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.
Якщо США нададуть обіцяні 20 млрд дол, остаточна сума допомоги від ЄС становитиме близько 18 млрд євро – по 1,5 млрд щомісяця протягом 2025 року.
Для отримання допомоги Україна має виконати 14 заходів у різних сферах: макрофінансова стабільність, державні підприємства, державне управління, енергетика, верховенство права та боротьба з корупцією, оборонна промисловість.
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