Автогігант анонсував доступний електромобіль для європейського ринку

Один з найбільших світових автовиробників, європейський автогігант Stellantis, створений у 2021 році в результаті злиття Fiat Chrysler та PSA GroupStellantis, побудує новий доступний електромобіль E-Car на своєму італійському заводі поблизу Неаполя, де зараз випускають Fiat Panda.

Про це повідомляє Укравтопром.

Цей ультракомпактний електрокар, призначений спеціально для європейського ринку, має стати відповіддю на дешевий імпорт китайських електромобілів.

Запуск виробництва заплановано на 2028 рік.

Очікувана вартість нового електромобіля - менше ніж 15 тисяч євро.

Нагадаємо:

Найбільший у світі виробник електромобілів, китайська компанія BYD, веде переговори зі Stellantis NV та іншими європейськими автовиробниками про придбання недостатньо завантажених заводів у ЄС.