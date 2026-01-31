У Кривому Розі через великий блекаут проблеми з теплом, водою та електротранспортом

Через масштабний збій в енергосистемі, через який знеструмило значну частину України, у Кривому Розі знеструмило великі котельні, Міськводоканал та міський електротранспорт.

Про це повідомляє Олександр Вілкул.

За словами Вілкула, котельні вже мали почати розпалюватись.

"Також сталося аварійне відключення підстанцій, які живлять Міськводоканал та міський електротранспорт", – сказав він.

Водночас Міськводоканал перейшов на генератори. У русі трамваїв, тролейбусів і швидкісного трамваю "є збої".

Нагадаємо:

В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.

За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.

Київводоканал повідомив, що у зв'язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах міста.

На пунктах пропуску із Молдовою тимчасово не пропускають автомобілі та товари через вихід з ладу центральних баз даних митних органів Молдова.