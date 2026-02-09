Ворожі дрони атакували бригаду ДТЕК на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області ворожі дрони атакували ремонтну бригаду ДТЕК.

Про це інформує пресслужба компанії.

"7 лютого наші енергетики відновлювали пошкоджену росіянами лінію поблизу фронту. У цей момент два FPV-дрони влучили в автівку — вона повністю згоріла", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики встигли врятуватися, ніхто не постраждав.

Нагадаємо:

7 лютого Росія здійснила другу з початку року масовану атаку на енергосистему України, під ударом ракет і дронів опинились енергооб'єкти у восьми областях.

Зокрема, Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах, внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання.