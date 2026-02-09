10 лютого графіки відключення світла в Україні діятимуть всю добу

10 лютого у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє "Укренерго".

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59. НЕК "Укренерго" останнім часом не публікує обсяги обмежень світла для споживачів.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, зазначили в компанії.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – підкреслили енергетики.

Нагадаємо:

Триває ліквідація наслідків двох масованих атак ворога на енергосистему України впродовж минулого тижня. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена.