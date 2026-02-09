"СвітлоДім": ще один банк долучився до держпрограми

Приватбанк заявив, що став банком-партнером урядової програми "СвітлоДім" та вже відкрив перші рахунки для ОСББ, управителів багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) для отримання держдопомоги на забезпечення автономного електроживлення будинків.

Про це йдеться в повідомленні банку.

В рамках програми ОСББ та ЖБК можуть залучити кошти для закупівлі енергообладнання, зокрема генераторів, інверторів, акумуляторів, батарейних систем і сонячних панелей.

Участь у програмі передбачає відкриття поточного та спеціального рахунку, на який зараховуються бюджетні кошти, а операції здійснюються з дотриманням вимог щодо цільового використання.

Подати заявку на участь у програмі можна онлайн через "Дію".

Після схвалення кошти надходять на спеціальний рахунок, а придбати та встановити енергообладнання необхідно протягом 45 днів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про виділення 800 млн грн на фінансування першого етапу урядової програми підтримки "СвітлоДім".

28 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

У "Дії" стартував прийом заявок за програмою "СвітлоДім" із закупки генераторів багатоквартирними будинками.