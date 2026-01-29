За рік "кас у смартфоні" побільшало на 19% – дослідження

За рік "кас у смартфоні" побільшало на 19%, а класичних кас поменшало на 14%.

Такі дані публікує Опендатабот.

Наразі в Україні працює 1,05 млн реєстраторів розрахункових операцій. За рік загальна кількість кас зросла на 11%.

"Більшу популярність мають програмні реєстратори або так звані "каси у смартфоні": за рік їх побільшало на 19%. Водночас класичних кас поменшало на 14%", – зазначено у повідомленні.

Такий тренд спостерігається з моменту запровадження ПРРО у 2020 році, зазначають аналітики.

Пік припав на перший рік повномасштабного вторгнення, коли держава зобов'язала значно ширше коло фопів використовувати РРО або ПРРО. Тоді кількість програмних кас зросла у 1,8 раза за рік.

За час повномасштабної війни частка "кас у смартфоні" сягла 80% від всіх РРО — проти 39% напередодні повномасштабної війни. Класичних РРО залишилося трохи більше ніж 214 тисяч, і їхня частка продовжує зменшуватися.

Разом із кількістю кас більшає й чеків. 870 млн чеків, у середньому, пробивали бізнеси щомісяця — за рік чеків побільшало на 10%. Це у 1,5 раза більше, ніж у 2021 році.

До порівняння, у 2023 та 2024 роках приріст був значно вищим — близько 30% щороку.

Грошей у чеках теж стає більше. Так, 5,67 трлн грн пройшло через П/РРО у 2025 році. Це на 28% більше, ніж роком раніше. У 2024-му зростання було рекордним: +73%.

Аналітики зазначають, що середній чек у 2025 році складає 544 грн. Це у понад 2 рази більше, ніж до початку повномасштабної. Найрізкіше середній чек зріс у 2024 році, одразу на третину, а у 2025-му додав ще 16%.

Водночас 37 211 перевірок бізнесу на використання РРО та ПРРО провела Податкова торік. За рік перевірок побільшало на 5%. Водночас штрафів стало менше — на ті ж самі 5%. Загалом підприємців оштрафували у 41 283 випадках — на 2,3 млрд грн.

Втім суми санкцій залишаються чималими: 56 тис. грн, у середньому, заплатили підприємці за порушення у роботі з П/РРО. Найвищим середній штраф був у 2024 році — 85 тис. грн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні загальна сума виторгів через РРО/ПРРО (реєстратор розрахункових операцій) у 2024 році порівняно з 2023 роком зросла 35% – з 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн.

Минулого року офіційні розрахунки зросли майже на третину, загалом у 2025 році сформовано 10,4 трильйона чеків.