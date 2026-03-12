Середньоденні виторги через реєстратори зростають – податкова

У лютому загальний обсяг виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій та програмні РРО, зменшився порівняно із січнем на 23,9 мільярда гривень (5,2 %).

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Загалом за місяць бізнес провів через реєстратори розрахункових операцій та програмні РРО розрахунків на 432,9 млрд грн. Це на 41,8 млрд грн більше, ніж у лютому 2025 року, або на 10,7 %

ДПС також зазначає, що у лютому було сформовано 729,96 млн фіскальних чеків, а середньоденна їх кількість становила 26,1 млн. Це дещо менше, ніж у січні.

У той же час середньоденний виторг, за даними податкової, продовжує зростати. У лютому він становив 15,5 млрд грн, що на 1,5 млрд грн (+10,7 %) більше, ніж у лютому 2025 року та на 0,8 млрд грн (+4,9 %) більше, ніж у січні 2026 року.

Така динаміка є типовою для щомісячних коливань економічної активності. На темпи фіскалізації також вплинули об'єктивні чинники – відключення електроенергії, складні погодні умови та загальна економічна ситуація, пояснили у ДПС.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за рік "кас у смартфоні" побільшало на 19%, а класичних кас поменшало на 14%. Наразі в Україні працює 1,05 млн реєстраторів розрахункових операцій. За рік загальна кількість кас зросла на 11%.

Раніше повідомлялося, що в Україні загальна сума виторгів через РРО/ПРРО (реєстратор розрахункових операцій) у 2024 році порівняно з 2023 роком зросла 35% – з 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн.

Минулого року офіційні розрахунки зросли майже на третину, загалом у 2025 році сформовано 10,4 трильйона чеків.