Детективи завершили розслідування мільйонних розкрадань у "Харківобленерго"

НАБУ і САП завершили слідство у справі за підозрою 8 учасників організованої групи у масштабних розкраданнях в АТ "Харківобленерго".

Про це йдеться у повідомленні Незалежного антикорупційного бюро України.

"У 2021 році організатор схеми взяв під особистий контроль проведення закупівель енергетичного обладнання в АТ "Харківобленерго" та вживав заходів щодо поширення свого впливу на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору", – говориться у повідомленні.

Керівник АТ "Харківобленерго" виконував вказівки організатора схеми та забезпечив укладення контрактів про закупівлю енергетичного обладнання (трансформатори, лічильники) з підконтрольними організатору компаніями за завищеними подекуди у кілька разів цінами.

Реалізації схеми сприяла низка інших керівників структурних підрозділів АТ "Харківобленерго", співробітник Харківської ТПП та приватний оцінювач.

"У такий спосіб учасники організованої групи планували заволодіти у 2021-2022 роках коштами АТ "Харківобленерго" на суму понад 132 млн грн", – додає НАБУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що підозрюваний організатор мільйонних розкрадань у "Харківобленерго" вийшов з-під варти під заставу. За Леоніда Міндіча, якого підозрюють в організації схеми мільйонних розкрадань на закупівлях трансформаторів для "Харківобленерго", внесли заставу, визначену судом у розмірі 8 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд відправив під варту підозрюваного в організації схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ "Харківобленерго" з альтернативою внесення 8 млн грн застави. 4 червня слідча суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива, погоджене з прокурором, та застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн грн застави.

НАБУ і САП повідомили про підозру організатору схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ "Харківобленерго" енергетичного обладнання. Підозрюваний погодився виконувати вказівки організатора схеми та забезпечити укладення контрактів про закупівлю енергетичного обладнання (трансформатори, лічильники) з підконтрольними йому компаніями за цінами, вищими за ринкові у кілька разів.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про родичаспіввласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча.