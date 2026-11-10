Нардеп Лабазюк у суді: "Я не мав піддаватися на провокації"

Нардеп Сергій Лабазюк, якого судять за пропозицію хабара за перемогу у тендері, у суді заявив, що помилявся і йому не слід було "піддаватися на провокації".

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Вищий антикорупційний суд заслухав останнє слово народного депутата від "За Майбутнє" Сергія Лабазюка.

Депутат пояснив, що звертався до тодішнього віцепрем'єра Олександра Кубракова та голови Держвідновлення Мустафи Найєма, оскільки "хотів зберегти своє підприємство".

"Сьогодні я з повною відповідальністю можу констатувати, що я помилився. Я не мав піддаватися на всі провокації", — заявив він.

Водночас обвинувачений вважає, що вирок суду "не може ґрунтуватися на тому, що людину нібито до чогось доводили".

Лабазюк зазначив, що до того, як піти в політику, був підприємцем і його підприємство продовжує працювати.

"Тисячі людей там працюють. Вся робота направлена на розвиток підприємства в такий складний час", – заявив нардеп.

Його спільник, Денис Назімов, до суду не перейшов через стан здоров'я, засідання відклали на 23 листопада.

Депутата Лабазюка та його спільника Назімова викрили на хабарі в 150 тисяч доларів за сприяння в перемозі на тендерах, нагадує ЦПК.

Гроші нібито планували передати віцепрем'єру Кубракову та голові Держвідновлення Найєму, а вони повідомили про це НАБУ.

Передача частини хабаря відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші сховали у китайській шкатулці.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили нардепа з групи "За Майбутнє" Сергія Лабазюка на передачі хабаря наприкінці 2023 року.

Він звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на мільярд гривень і пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду.

21 травня 2024 року прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно нардепа та його спільника, яких викрили на наданні міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.