Родича співласника "Кварталу 95" Міндіча вважають організатором схеми при закупівлях для "Харківобленерго"

НАБУ і САП повідомили про підозру організатору схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ "Харківобленерго" енергетичного обладнання.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про родича співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча.

За даними слідства, у 2021 році вказана особа взяла під особистий контроль проведення закупівель енергетичного обладнання в "Харківобленерго" та поширювала свій вплив на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.

Як зазначає слідство, керівник "Харківобленерго", який вже є підозрюваним у цій справі, погодився виконувати вказівки організатора схеми та забезпечити укладення контрактів про закупівлю енергетичного обладнання (трансформатори, лічильники) з підконтрольними йому компаніями за цінами, вищими за ринкові у кілька разів.

Як повідомляє НАБУ, у такий спосіб учасники організованої групи планували заволодіти коштами на суму понад 132 млн грн.

У серпні 2024 року НАБУ і САП викрили оборудку та повідомили про підозру 7 особам.

Нагадаємо:

в серпні 2024 року НАБУ і САП затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ "Харківобленерго".

Згодом в НАБУ і САП повідомили деталі викриття організованої групи, яка заволоділа коштами АТ "Харківобленерго" під час закупівлі енергетичного обладнання.