Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Родича співласника "Кварталу 95" Міндіча вважають організатором схеми при закупівлях для "Харківобленерго"

Альона Кириченко — 3 червня, 14:15
Родича співласника Кварталу 95 Міндіча вважають організатором схеми при закупівлях для Харківобленерго
НАБУ, САП

НАБУ і САП повідомили про підозру організатору схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ "Харківобленерго" енергетичного обладнання.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про родича співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча.

За даними слідства, у 2021 році вказана особа взяла під особистий контроль проведення закупівель енергетичного обладнання в "Харківобленерго" та поширювала свій вплив на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.

Як зазначає слідство, керівник "Харківобленерго", який вже є підозрюваним у цій справі, погодився виконувати вказівки організатора схеми та забезпечити укладення контрактів про закупівлю енергетичного обладнання (трансформатори, лічильники) з підконтрольними йому компаніями за цінами, вищими за ринкові у кілька разів.

Як повідомляє НАБУ, у такий спосіб учасники організованої групи планували заволодіти коштами на суму понад 132 млн грн.

У серпні 2024 року НАБУ і САП викрили оборудку та повідомили про підозру 7 особам.

Нагадаємо:

в серпні 2024 року НАБУ і САП затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ "Харківобленерго".

Згодом в НАБУ і САП повідомили деталі викриття організованої групи, яка заволоділа коштами АТ "Харківобленерго" під час закупівлі енергетичного обладнання.

Харків схеми

схеми

Родича співласника "Кварталу 95" Міндіча вважають організатором схеми при закупівлях для "Харківобленерго"
Квартира на добу чи пастка: як працюють шахраї в короткостроковій оренді
Викрили схему розкрадання понад 733 мільйонів при закупівлі продуктів для ЗСУ

Останні новини