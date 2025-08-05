Детективы завершили расследование миллионных хищений в "Харьковоблэнерго"

НАБУ и САП завершили следствие по делу по подозрению 8 участников организованной группы в масштабных хищениях в АО "Харьковоблэнерго".

Об этом говорится в сообщении Независимого антикоррупционного бюро Украины.

"В 2021 году организатор схемы взял под личный контроль проведение закупок энергетического оборудования в АО "Харьковоблэнерго" и принимал меры по распространению своего влияния на закупки такого оборудования другими госпредприятиями энергетического сектора", - говорится в сообщении.

Руководитель АО "Харьковоблэнерго" выполнял указания организатора схемы и обеспечил заключение контрактов о закупке энергетического оборудования (трансформаторы, счетчики) с подконтрольными организатору компаниями по завышенным иногда в несколько раз ценам.

Реализации схемы способствовал ряд других руководителей структурных подразделений АО "Харьковоблэнерго", сотрудник Харьковской ТПП и частный оценщик.

"Таким образом участники организованной группы планировали завладеть в 2021-2022 годах средствами АО "Харьковоблэнерго" на сумму более 132 млн грн", - добавляет НАБУ.

Напомним:

Ранее сообщалось, что подозреваемый организатор миллионных хищений в "Харьковоблэнерго" вышел из-под стражи под залог. За Леонида Миндича, которого подозревают в организации схемы миллионных хищений на закупках трансформаторов для "Харьковоблэнерго", внесли залог, определенный судом в размере 8 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд отправил под стражу подозреваемого в организации схемы миллионных хищений на закупках АО "Харьковоблэнерго" с альтернативой внесения 8 млн грн залога. 4 июня следственная судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство детектива, согласованное с прокурором, и применила к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 8 млн грн залога.

НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору схемы миллионных хищений на закупках АО "Харьковоблэнерго" энергетического оборудования. Подозреваемый согласился выполнять указания организатора схемы и обеспечить заключение контрактов о закупке энергетического оборудования (трансформаторы, счетчики) с подконтрольными ему компаниями по ценам выше рыночных в несколько раз.

По данным источника УП в правоохранительных органах, речь идет о родственнике совладельца "Квартала 95" Тимуре Миндиче.