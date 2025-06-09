Підозрюваного організатора мільйонних розкрадань у "Харківобленерго" звільнили під заставу

Підозрюваний організатор мільйонних розкрадань у "Харківобленерго" вийшов з-під варти під заставу.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис.



За Леоніда Міндіча, якого підозрюють в організації схеми мільйонних розкрадань на закупівлях трансформаторів для "Харківобленерго", внесли заставу, визначену судом у розмірі 8 мільйонів гривень.

"За фігуранта справи про розкрадання на закупівлях АТ "Харківобленерго" внесли заставу в повному обсязі", – сказала вона.

Джерело УП підтвердило, що Міндіч уже вийшов із СІЗО. Після внесення коштів на підозрюваного покладено судом низку процесуальних обов’язків. Зокрема – здати на зберігання закордонні паспорти, не відлучатися за межі Києва та області, не спілкуватися зі свідками та носити електронний браслет стеження.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд відправив під варту підозрюваного в організації схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ "Харківобленерго" з альтернативою внесення 8 млн грн застави.

"4 червня слідча суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива, погоджене з прокурором, та застосувала до особи, підозрюваної в організації схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ «Харківобленерго», запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн грн застави", – йдеться в повідомленні.

НАБУ і САП повідомили про підозру організатору схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ "Харківобленерго" енергетичного обладнання.

Повідомлялося. що підозрюваний погодився виконувати вказівки організатора схеми та забезпечити укладення контрактів про закупівлю енергетичного обладнання (трансформатори, лічильники) з підконтрольними йому компаніями за цінами, вищими за ринкові у кілька разів.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про родичаспіввласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча.

