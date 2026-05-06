Детективи БЕБ викрили "рибну" схему на 15 мільйонів гривень

Бюро економічної безпеки викрило на Полтавщині ухилення від податків на 15 мільйонів гривень, завдані державі збитки відшкодовані ще під час досудового розслідування.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Схему ухилення від сплати податків викрили детективи територіального управління БЕБ у Полтавській області.

Йдеться про підприємство з Полтавщини, яке займається виробництвом продуктів харчування.

За даними слідства, головна бухгалтерка товариства не відобразила в повному обсязі дохід підприємства у податковій звітності за 2025 рік. Внаслідок таких дій держава недоотримала понад 15 млн грн податків.

Фігурантці повідомлено про підозру за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження розпочато на підставі аналітичного продукту та матеріалів детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Полтавській області.

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду, але з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності.

