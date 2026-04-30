На Буковині БЕБ знайшло мережу на дробленні бізнесу: завдані збитки відшкодували

На Буковині БЕБ знайшло мережу на дробленні бізнесу

Детективи Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у справі про ухилення від сплати податків через схему "дроблення бізнесу".

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Завдані державі збитки у сумі 8,6 млн грн відшкодовано в повному обсязі.

Слідство встановило, що керівник компанії, яке здійснювало діяльність у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування під відомою торговою маркою організувала схему штучного розподілу товарно-грошових потоків через підконтрольних ФОПів

До протиправної діяльності були залучені працівники підприємства, яких реєстрували як ФОПів та використовували для реалізації продукції кінцевим споживачам.

При цьому фактичне управління, контроль за фінансовими операціями, персоналом, приміщеннями та обладнанням здійснювався єдиним центром.

Фактично бізнес функціонував як єдиний суб'єкт господарювання, однак формально був поділений на окремих ФОПів на спрощеній системі оподаткування, що дозволяло уникати сплати податку на додану вартість.

За даними аналітичного дослідження та судово-економічної експертизи встановлено, що упродовж 2025 року підприємство ухилилося від сплати ПДВ на суму понад 8,6 млн грн.

Наразі керівнику повідомлено про підозру (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Оскільки збитки відшкодовані повністю до притягнення до відповідальності, до суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

