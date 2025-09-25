Держслужба геології продасть 11 спецдозволів: що можна видобувати

Вже 15 жовтня відбудуться торги з продажу 11 спеціальних дозволів на користування надрами.

Про це інформує Державна служба геології та надр України.

Йдеться про ділянки із покладами вапняку, глини, піску, бурштину, пухких осадових порід піщано-валунного складу, підземних вод мінеральних.

Загальна початкова вартість лотів становить 51 399 776,92 гривні. Торги проходитимуть на платформі Прозорро.

На десяті аукціони 2025 року виставлені ділянки Виноградарська, Глиниця, Долина, Журавлинка, Кам’янецька, Мельницька-3, Пісочне, Садова 76, Стара Границя. А також Сосонське родовище та низка свердловин на ділянці Хмелева.

"Надання спеціальних дозволів на користування надрами через електронні аукціони гарантує чесні конкурентні змагання всіх учасників торгів. Переможцем стає той, хто запропонує найвищу ціну за лот, що дозволяє встановити ринкову вартість спецдозволу", – наголосив голова Служби Олег Гоцинець.

