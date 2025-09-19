Держслужба геології опублікувала звіт про верифікацію запасів копалин

Державна служба геології та надр України опублікувала звіт про верифікацію запасів стратегічних і критичних корисних копалин.

Про це йдеться на сайті Державної служби геології та надр.

"У межах виконання Плану Ukraine Facility на 2024–2027 роки актуалізовано запаси критично важливих мінералів, за підсумками підготовлено й опубліковано звіт", – говориться у повідомленні.

На Державному геологічному порталі держслужба опублікувала звіт про верифікацію запасів стратегічних і критичних корисних копалин з урахуванням міжнародних систем класифікації.

"Верифікація запасів критичних і стратегічних корисних копалин за міжнародною системою посприяє Україні інтегруватися в глобальну систему управління мінеральними ресурсами", – наголосив голова Держгеонадр Олег Гоцинець

"Це не лише підвищує прозорість і достовірність даних, а й робить нашу країну більш привабливою для інвестицій та посилює її роль у забезпеченні сировинної безпеки Європи", – зазначив він.

Державна комісія України по запасах корисних копалин на завдання Держгеонадр провела перевірку й переоцінку запасів критичних і стратегічних матеріалів та сировини за допомогою міжнародної системи РКООН і підготувала звіт.

В документі охарактеризована ресурсна база незаліцензованих родовищ і ділянок надр з покладами алюмінію, бариту, ванадію, германію, графіту, заліза, золота, калійних солей, літію, магнієвих солей, марганцю, нікелю, руд рідкіснометалевих і рідкісноземельних металів, срібла, стронцію, танталу, ніобію, титану, циркону.

Класифікація спрямована на задоволення потреб у різних сировинних секторах і сферах застосування, а також приведена в повну відповідність до принципів сталого управління ресурсами. РКООН – це універсальна система світового рівня, в якій ресурси та запаси класифікують на основі трьох фундаментальних критеріїв:

Нагадаємо:

Раніше Державна служба геології та надр України повідомила, що ввела в експлуатацію Державний реєстр нафтових та газових свердловин з інформацію про понад 12,5 тисяч об’єктів.

Раніше Кабінет міністрів України розширив перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах.

Також повідомлялося, що запаси титану в Україні можуть становити до 20% світових, і це робить її одним із ключових гравців у видобутку цього стратегічного металу.

Представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.