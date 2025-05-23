Уряд розширив перелік корисних копалин державного значення

Кабінет міністрів України розширив перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, перелік корисних копалин загальнодержавного значення доповнено "актуальними корисними копалинами різного походження, враховуючи тенденції сучасності". Йдеться про "Водень природний", "Газ колекторів щільних порід" та "Цезієві".

Крім того, додано нові розділи: "Негорючі" з підрозділом "Газоподібні", та "Техногенні" – з підрозділами "Горючі", "Металічні", "Неметалічні" тощо.

Нагадаємо:

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про створення спільного інвестиційного фонду між Україною та США.

12 травня Зеленський підписав ратифікацію угоди про надра зі США.