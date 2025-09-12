Держава віддала аграріям у суборенду ще 183,5 га земель

За результати торгів "Земельного банку" цього тижня держава отримає близько 2,8 млн грн з ПДВ. На торги було виставлено 183,49 га земельних ділянок.

Про це інформує Фонд державного майна України.

"2,4 млн гривень (+400 тис. грн ПДВ) – результати торгів "Земельного банку" цього тижня. У електронній системі "Prozorro.Продажі" пройшли онлайн-аукціони із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк", – говориться у повідомленні.

"Додатково переможці сумарно мають сплатити 400 тис. грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів «Земельного банку» може становити близько 2,8 млн грн з ПДВ", – говориться у повідомленні.

Відбулося 10 онлайн-аукціонів, 20 – загальна кількість пропозицій на торгах. В ході торгів вартість зросла у 2,7 раза. Середня вартість суборенди за гектар склала 12 730 гривень. Локації ділянок: Харківська, Закарпатська, Дніпропетровська та Одеська області.

Нагадаємо:

Результатом торгів "Земельного банку" попереднього тижня стали 11,3 млн грн та 2,3 млн грн ПДВ.

За перший рік роботи державного оператора "Земельний банк" було оголошено аукціонів суборенди державних сільгоспземель загальною площею 68,5 тис. га, проведено торгів на 64,5 тис. га, а аграріям у законне користування передали 53,2 тис. га державних земель.

Раніше повідомлялося, що Земельний банк приніс держбюджету понад мільярд з ПДВ. Ці кошти сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі.

Також повідомлялося, що під час інспектування земельних ділянок, отриманих в оренду, команда "Державного земельного банку" виявила їх самовільне використання сторонніми особами.