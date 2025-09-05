Тижневі результати торгів "Земельного банку": ще плюс 13,6 мільйони гривень

Результатом торгів "Земельного банку" цього тижня стали 11,3 млн грн та 2,3 млн грн ПДВ.

Про це повідомив Фонд державного майна України.

Цього тижня в електронній системі "Prozorro.Продажі" пройшли онлайн-аукціони із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк банк".

Відбулося 16 онлайн-аукціонів на суму 11,3 млн грн. Загальна кількість пропозицій на торгах – 51. В ході торгів вартість зросла у 3,8 раза. ФДМУ повідомляє, що середня вартість суборенди за 1 гектар склала 16 752 грн.

Локації ділянок – Закарпатській та Харківській області. 678,85 га – загальна площа ділянок, які були виставлені на торги.

"Додатково переможці сумарно мають сплатити 2,3 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів «Земельного банку» може становити близько 13,6 млн грн з ПДВ", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

За перший рік роботи державного оператора "Земельний банк" було оголошено аукціонів суборенди державних сільгоспземель загальною площею 68,5 тис. га, проведено торгів на 64,5 тис. га, а аграріям у законне користування передали 53,2 тис. га державних земель.

Раніше повідомлялося, що Земельний банк приніс держбюджету понад мільярд з ПДВ. Ці кошти сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі.

Також повідомлялося, що під час інспектування земельних ділянок, отриманих в оренду, команда "Державного земельного банку" виявила їх самовільне використання сторонніми особами.