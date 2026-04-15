Яка частина зарплати йде на оренду квартири у містах України – дослідження

Аналітики дослідили середні заробітні плати топ-10 посад із найбільшою кількістю вакансій у кожному обласному центрі України та визначили частку витрат на оренду однокімнатної квартири.

Про це йдеться в спільному дослідженні від DIM.RIA та robota.ua.

Зазначається, що найдорожча оренда однокімнатної квартири — у Києві, у середньому 23 000 грн за місяць. Також до топ-5 міст із найвищими цінами на зйомне житло входять: Ужгород — 20 500 грн, Львів — 16 500 грн, Івано-Франківськ — 16 400 грн, Черкаси — 16 000 грн за місяць.

Найдоступніше житло можна орендувати в обласних центрах прифронтових регіонів: Харків — 4 900 грн, Чернігів — 5 000 грн, Запоріжжя та Миколаїв — 6 000 грн, згідно з аналітикою.

У межах дослідження сформовано топ-10 посад із найбільшою кількістю вакансій: водій, менеджер із продажу, кухар, бухгалтер, касир, комірник, продавець-консультант, бариста, менеджер по роботі з клієнтами та вантажник.

Як йдеться в аналітиці, водій у Києві із заробітною платою у 45 000 грн сплачує 51% доходу за однокімнатну квартиру. У Харкові водій заробляє трохи менше — 37 500 грн, а частка оренди тут складає тільки 13%.

У трьох інших великих містах водій у середньому має такий самий рівень доходу, але частка витрат на оренду вища: Одеса — 29%, Дніпро — 37%, Львів — 44%.

Менеджер із продажу у Києві отримує 40 000 грн, з яких 57% витрачає на оренду житла. У Харкові цей фахівець має можливість заробляти 35 000 грн, а оренда забиратиме лише 14% з цієї суми.

В Одесі, Дніпрі та Львові менеджери з продажу отримують ті ж 35 000 грн, а на оренду однокімнатної квартири віддають 31%, 40% та 47% відповідно, зазначають експерти.

За усередненими даними, п'ятірку найдоступніших міст формують обласні центри прифронтових регіонів:

Харків — 19%

Чернігів — 22%

Запоріжжя — 27%

Миколаїв — 27%

Суми — 36%.

Найбільшу частку від зарплати "з'їдає" оренда в Ужгороді — 92%. Мешканцю столиці в середньому потрібно віддавати 72% від місячного доходу на житло, у Львові — 64%, у Дніпрі — 54%, в Одесі — 42%, повідомляють аналітики.

