Deloitte допоміг Абрамовичу приховати статки – BBC

Найбільша у світі аудиторська фірма Deloitte допомагала російському олігарху Роману Абрамовичу приховати статки, фальсифікуючи документи, стверджує BBC.

Про це йдеться у публікації BBC.

У фінансовій звітності, затвердженій компанією Deloitte Cyprus, супер'яхти, маєтки та приватні літаки вартістю 672 млн доларів зникли з рахунків компанії Абрамовича, виявило розслідування.

"Deloitte, здається, також консультувала щодо схеми ухилення від величезного податкового рахунку на багатство олігарха шляхом підробки документів", – говориться у публікації.

Сама компанія Deloitte Cyprus запевняє, що "діє відповідно до чинного законодавства".

Зазначається, що до 2005 року компанія MeritServus належала фірмі Deloitte — нині найбільшій із "великої четвірки" компаній, які домінують у сфері бухгалтерського обліку.

Після відокремлення обидві компанії тісно співпрацювали з партнерами Абрамовича, управляючи його статками по всьому світу.

Як стверджує BBC, посилаючись на злиті документи MeritServus, оформлення документів відбувалося заднім числом. Цу відбувалося ще у 2006 році, коли на Кіпрі набув чинності новий закон, який зобов'язував оприлюднювати фінансову звітність компаній.

Кіпрський підрозділ Deloitte підготував проєкт звітності за 2003 рік (хоча тоді й не затвердив його остаточно) для компанії Абрамовича Amiscan Investments, зареєстрованої на Кіпрі. У звітності було детально описано елітну нерухомість вартістю 672 мільйони доларів США.

До переліку входили маєток у графстві Західний Сассекс, розкішна квартира в Лондоні та вілла на півдні Франції, а також гелікоптери, приватні літаки та яхти.

Партнери Абрамовича та компанія MeritServus вирішили "переписати історію", говориться у розслідуванні.

Вони розробили план, як обійти закон про прозорість: перевести активи до материнської компанії Amiscan на Британських Віргінських островах, щоб приховати їх.

При цьому вони оформили цю операцію заднім числом, датувавши її 2003 роком, щоб створити враження, ніби передача активів відбулася саме тоді.

Кіпрський офіс Deloitte перевірив документи, оформлені заднім числом, і визнав їх "прийнятними" для вилучення цих активів зі звітності Amiscan, стверджують журналісти.

Коли у 2006 році Deloitte затвердила звітність за 2003 рік, будинки, літаки та яхти зникли з документів. Залишилося активів лише на 75 000 доларів.

Компанія Deloitte затвердила звітність, попри те, що оприлюднені документи свідчать: їй було відомо, що ці дані не відповідають дійсності.

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