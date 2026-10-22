На Кіпрі розпочали розслідування фінансових справ Абрамовича

Європейська правда

Поліція Кіпру розпочала розслідування фінансових та податкових справ російського олігарха Романа Абрамовича після розслідування ЗМІ.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Під час слухань у комітеті кіпрського парламенту представник поліції заявив, що вони вивчають події, які відбувалися у період з 2003 по 2006 рік, і що розслідування, ймовірно, триватиме кілька місяців.

Зазначається, що це стало наслідком розслідування, проведеного The Guardian, Бюро журналістських розслідувань та BBC щодо управління розгалуженою бізнес-імперією Абрамовича.

Розслідування встановило, що помічники Абрамовича – зокрема співробітники кіпрського відділення міжнародної аудиторської фірми "Deloitte" – ймовірно, фальсифікували документи, що відображали структуру його офшорних підприємств.

Згідно з результатами розслідування, їхні дії, зокрема ймовірне антидатування ключових документів щодо активів, ймовірно, допомогли компаніям, що належать Абрамовичу, ухилитися від сплати податків та приховати активи.

Заступник директора департаменту боротьби зі злочинністю Андреас Анастасіадіс заявив, що поліція розпочала збір доказів після оприлюднення розслідування й очікує, що розслідування триватиме шість місяців, хоча він зазначив, що час, який вже минув, ускладнить його.

Він додав, що поліція також консультуватиметься з відповідними органами влади для оцінки наявних матеріалів.

Нагадаємо, у вересні Суд Європейського Союзу відхилив позов Абрамовича щодо включення його до санкційних списків.

Торік він також програв суд також у Британії, де вимагав скасувати санкції.