ЄС продовжить персональні санкції на три роки – але зі списку вилучили "певних осіб"

Посли країн ЄС погодили продовження санкцій за порушення територіальної цілісності України одразу на три роки замість традиційних шести місяців. Частину "певних осіб" у межах компромісу вилучать із санкційного списку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на речника головуючої в Раді ЄС Ірландії.

"Очікується, що після завершення письмової процедури Рада затвердить продовження дії санкційного режиму, пов'язаного з територіальною цілісністю України. Збереження цього режиму стало результатом складного компромісу. Цей компроміс передбачає продовження дії режиму на 36 місяців – до 22 вересня 2029 року", – сказав він.

Обмеження продовжать діяти щодо майже 3 тисяч фізичних та юридичних осіб. Раніше списки переглядали кожні шість місяців.

Речник не назвав ані кількості вилучених осіб, ані їхніх імен. Водночас напередодні ключовою умовою переговорів було виключення російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Financial Times повідомляє, що в підсумковому компромісі ЄС погодився зняти санкції саме з них.

Словаччина наполягала на вилученні обох бізнесменів, Франція підтримувала зняття санкцій з Усманова, а Люксембург — із Фрідмана. Латвія до останнього виступала проти такого компромісу.

Остаточно рішення має затвердити Рада ЄС після завершення письмової процедури.

Нагадаємо:

21 вересня стало відомо про попередню домовленість вилучити Усманова та Фрідмана в обмін на продовження санкційного режиму на 36 місяців. Правда

Вранці 22 вересня Латвія заблокувала цей варіант, заявивши, що продовження санкцій на три роки не повинно відбуватися ціною виключення Усманова та Фрідмана.