З олігархів РФ Усманова та Фрідмана знімуть санкції ЄС – FT

Країни ЄС погодилися зняти персональні санкції з російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана в межах компромісу, який дозволив продовжити обмеження проти тисяч інших осіб і компаній одразу на три роки.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, виключити Усманова із санкційного списку вимагала Франція — це було частиною таємної домовленості про звільнення в'язня за участі Азербайджану.

Щоб подолати спротив Латвії, Париж пообіцяв Ризі тіснішу співпрацю у сфері протиповітряної оборони та початок переговорів щодо доступу до французької системи ядерного стримування. Латвія зрештою не стала блокувати угоду.

Виключення Фрідмана зі списку вимагав Люксембург. Російський мільярдер домагається від країни близько $16 млрд компенсації через санкційні збитки в межах арбітражного спору.

Йдеться про персональний санкційний режим ЄС за дії, що підривають територіальну цілісність України. Він передбачає, зокрема, заморожування активів та заборону на в'їзд для підсанкційних фізичних осіб.

Нагадаємо:

Посли країн ЄС погодили продовження санкцій за порушення територіальної цілісності України одразу на три роки замість традиційних шести місяців. Частину "певних осіб" у межах компромісу вилучать із санкційного списку.