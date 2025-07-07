За ліжка для військових частин переплатили 10 мільйонів: фігуранту загрожує до 8 років арешту

ДБР з СБУ скерували до суду справу стосовно начальника Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який допустив закупівлю 5 тисяч двоярусних ліжок за суттєво завищеною вартістю.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Як зазначає джерело УП в правоохоронних органах, фігурант – Лупійчук Олег Вікторович, 14.06.1979 року народження.

За інформацією ДБР, меблі закуповували для побутових потреб військовослужбовців частин, дислокованих у Дніпропетровській області. Переможцем тендеру стала київська компанія, яка отримала з бюджету 28 млн грн за постачання ліжок.

Однак згідно з висновками судових експертиз, вартість продукції була завищена на понад 30% порівняно з ринковою. Реальна ціна аналогічних меблів — близько 18 млн грн. Таким чином, державі було завдано збитків на майже 10 млн грн, повідомляють правоохоронці.

Начальнику управління загрожує до 8 років позбавлення волі.

Державою заявлено цивільний позов щодо відшкодування завданих збитків.

Крім того, в окремому кримінальному провадженні триває перевірка інших можливих порушень під час державних закупівель.

Нагадаємо:

Державне бюро розслідувань затримало керівника та учасників злочинної організації, які наживалися на постачанні продуктів до військових частин.

Використовуючи підконтрольні підприємства, з якими Міноборони України уклало договори на поставку продуктів харчування, вони вносили неправдиві відомості до видаткових накладних та актів приймання товару. Фігуранти збільшували у документах кількість фактично поставлених продуктів харчування, інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, внаслідок таких дій держбюджету завдано 6 млн грн збитків.