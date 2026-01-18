Cудновласники призупиняють заходи в українські глибоководні порти – ЗМІ

На тлі посилення атак на портову інфраструктуру та дедалі частіших пошкоджень комерційних суден все більше судновласників призупиняють заходи в українські глибоководні порти, очікуючи на деескалацію ситуації.

Про це, посилаючись на дані аналітиків, пише Latifundist.

"Середина січня принесла нову невизначеність на український ринок морських перевезень", – зазначає видання.

Судновласники призупиняють заходи в українські глибоководні порти, очікуючи на деескалацію ситуації, зазначили у ASAP Agri.

На початку тижня на ринку ще була доступна значна кількість твердих оферт у сегменті хендісайз для перевезення українського зерна. Однак уже до середини тижня ринкові настрої змінилися: судновласники стали обережнішими та дедалі частіше утримуються від подальших переговорів.

Обговорювані фрахтові ставки залишалися на рівнях минулого тижня, проте подальший напрямок їх руху поки що залишається невизначеним, зазначають аналітики.

Водночас пропозиція тоннажу для перевезень зерна з українських дунайських портів продовжує надходити на ринок, що дозволяє утримувати фрахтові ставки в цьому сегменті відносно стабільними, говориться у публікації.

Так, за даними фрахтового департаменту Atria Brokers, ставка фрахту для партії кукурудзи обсягом 30 тис. т з українських глибоководних портів до портів східного узбережжя Італії залишається на рівні 24 $/т, у сегменті костерів вона становить 36–38 $/т.

Нагадаємо:

Російські війська балістичною ракетою атакували причал Чорноморського порту, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти. Раніше російський дрон влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до українського порту. Поранення отримав член екіпажу.

Раніше "Всеукраїнська Аграрна Рада" заявила, що ворожі удари по портовій інфраструктурі Великої Одеси та дунайських портів суттєво погіршили експортні можливості України та вже мають відчутні наслідки для аграрного сектору.

Морські порти України планові показники вантажообігу за підсумками року виконали на понад 95%. Відповідно до плану, вантажообіг морських портів на 2025 рік визначався на рівні 86,2 млн тонн. Фактичний результат склав 82,2 млн тонн, що становить 95,36% від плану.

За рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що атака Росії на суховантаж CENK M під турецьким прапором вплинула на рішення низки судновласників заходили в українські порти. Якщо раніше вони йшли без оформлення окремого воєнного покриття, тепер ситуація змінилася.

Раніше Росія здійснила атаку на цивільне судно, яке транспортувало до Єгипту українську соняшникову олію.

Раніше повідомлялося, що чотири нафтові танкери під управлінням Греції були атаковані невідомими дронами у Чорному морі, коли прямували для завантаження нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму на узбережжі Росії.

8 січня біля чорноморського узбережжя Туреччини безпілотник атакував нафтовий танкер, який йшов до російського порту Новоросійськ.

Після атаки на танкери під управлінням грецьких операторів у Чорному морі вартість воєнного страхування для суден практично подвоїлася.