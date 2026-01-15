РФ ракетою вдарила по Чорноморському порту, пошкоджено судно під прапором Мальти

Російські війська балістичною ракетою атакували причал Чорноморського порту, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, на жаль, поранено одного члена екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога.

"Судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Внаслідок удару було пошкоджено три контейнери і стався витік олії. Для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження", – поінформував міністр.

Кулеба наголосив, що це черговий акт російського терору проти цивільної портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та безпеки мореплавства.

Нагадаємо:

За рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.