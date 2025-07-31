В этом сезоне больше всего арбузов выращивают на Полтавщине

Полтавщина заняла первое место в Украине по площадям выращивания бахчевых культур.

Об этом пишет "Суспільне", ссылаясь на данные департамента агропромышленного развития Полтавской ОГА.

"В этом году на Полтавщине засеяли более пяти тысяч гектаров арбузов и дынь. Поэтому регион занял первое место в Украине по площадям выращивания бахчевых культур", - говорится в публикации.

В 2025 году на Полтавщине засеяли арбузами на более чем две тысячи гектаров больше, чем в прошлом году. Но сбор бахчевых ожидается на уровне прошлого года - около 80 ц/га, добавляет "Суспільне".

Аграрии говорят, что на урожайность бахчевых повлияла холодная весна. Из-за неблагоприятных погодных условий весной сроки массового созревания и сбора плодов сдвинулись на две недели. Массово плоды начнут созревать со второй половины августа.

"До 90-х по климатическим условиям этот регион был не для бахчи. Было трудно вырастить. И можно было выращивать только полупарниковым методом, а сейчас осадков все меньше и меньше. В один год по Устивицкому сельскому совету 48 миллиметров за все лето выпало", - сообщил изданию председатель фермерского хозяйства Григорий Хан.

Напомним:

Ранее сообщалось, что цены на арбуз в Украине продолжают стремительно снижаться, на сегодняшний день отпускные цены на арбуз в Украине уже в среднем на 28% ниже, чем в конце июля 2024 года. На цены повлияло резкое увеличение предложения бахчевых на рынке.

Из-за жаркой и солнечной погоды темпы созревания этой культуры в полях существенно ускорились. При этом засуха, которая наблюдается в южных областях, негативно сказывается на качестве арбузов.

Ранее сообщалось, что в этом году на правобережье Херсонщины планируют собрать более 30 тысяч тонн арбузов, площади под бахчевые увеличили в этом году в полтора раза. В 2025 году арбузами засеяли 1500 гектаров, в прошлом году - более 600 гектар. Еще на 400 гектарах посадили дыни.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Минагро, в этом году урожай арбузов и дынь достигнет 240 тыс. тонн, а общая площадь под ними составит 30 тыс. га. После оккупации части территорий юга Украины, площади под арбузами в стране восстановились, а новыми лидерами выращивания стали центральные и восточные области.

Ранее сообщалось, что за 2024 год объем закупки Украиной арбузов и дынь из-за рубежа вернулся на довоенный уровень, ведь фермеры смогли увеличить посевные площади и получить лучший урожай.