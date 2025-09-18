Цього року майже 8 тисяч бізнесів переїхали в інші регіони

Майже 8 тисяч компаній релокувались по Україні за 8 місяців 2025 року.

Про це йдеться у аналітиці платформи Опендатабот.

Загалом, за даними Єдиного державного реєстру, український бізнес переїздив по країні цьогоріч 8 345 разів. Це майже так само, як і торік, й навіть на 10% менше, ніж у 2021 році, говориться у публікації.

"Загалом 7 988 компаній здійснили релокацію по Україні за цей період. Варто зазначити, що деякі бізнеси встигли переїхати навіть кілька разів", – повідомляє Опендатабот.

Кількість переїздів стабілізувалась й навіть стала меншою, ніж до початку повномасштабної, говориться у публікації

Більшість бізнесів переїжджає за маршрутом до та з Києва. Основними напрямками переміщення бізнесу залишаються маршрути між Києвом та областями.

Найпопулярнішими стали переїзди зі столиці до Київської області (494 компанії), до Дніпропетровської області (379), а також у зворотному напрямку: з Київської області до столиці (378). На Харківщину з Києва переїхали 358 компаній, тоді як з Дніпропетровщини до столиці — 336.

"Варто зазначити, що Харківщина цьогоріч загалом у лідерах: у прифронтовий регіон переїхало більше бізнесів, аніж виїхали з нього: +374 компанії цьогоріч", – говориться у публікації.

Схожа картина у Запорізькій (+276), Львівській (+161), Закарпатській (+83) та Київській (+77) областях. Натомість у столиці — зворотна тенденція: звідти виїхало на 657 компаній більше, ніж приїхало. Далі за від’ємним балансом ідуть Дніпропетровська область (-102), Донецька (-97), Волинська (-83) та Полтавська (-62).

Загалом найбільше бізнесу виїхало саме зі столиці — 2 909 компаній, це 36% від загалу. Серед інших регіонів-донорів варто відзначити Дніпропетровщину (824 компанії), Київщину (770), Одещину (507) та Львівщину (451).

Водночас Київ залишається і головним пунктом призначення, куди переїжджає бізнес — 2 252 компанії обрали його новим місцем роботи. Наслідують Київщина (847), Харківщина (742), Дніпропетровщина (722) та Львівщина (613).

Нагадаємо:

У 2024 році 11 083 українських компанії змінили юридичну адресу реєстрації. 32% цих компаній займаються оптовою торгівлею, ще 6% — будівництвом. Замикає трійку компаній-мігрантів бізнеси, що проводять операції з нерухомістю — 4,8%.

На Закарпатті наразі працюють 282 підприемства, релоковані із зони бойових дій та прифронтових регіонів України. Вони помітно змінили регіон, повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабної війни в Україні українці зареєстрували у Польщі понад 13 тис бізнесів.

Група "Текстиль-Контакт" почала виготовляти в’язані вироби та здійснила масштабне придбання фабрики у Польщі, вартість цього проєкту перевищила 1,8 мільйона євро. Завод, релокований з Польщі на Чернігівщину, планують остаточно запустити до кінця 2025 року.