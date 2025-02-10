Релокація українського бізнесу: скільки компаній і куди переїхали у 2024 році

У 2024 році 11 083 українських компанії змінили юридичну адресу реєстрації.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

32% цих компаній займаються оптовою торгівлею, ще 6% — будівництвом. Замикає трійку компаній-мігрантів бізнеси, що проводять операції з нерухомістю — 4,8%.

Зазначається, що найбільше бізнесу покинуло Київ — 36,6% або 4 тисячі компаній. Ще по 10% поїхало з Київської та Дніпропетровської областей.

Водночас ті самі регіони є найпопулярнішим місцем, куди переїжджає бізнес. 28% компаній зареєструвалися у Києві. Ще 11% релокувалися до Київської області, а 10% — до Дніпропетровської.

Найпопулярніші маршрути переїздів такі:

З Києва до Київської області — 775 компаній;

З Києва до Дніпропетровської області — 575;

З Київської області в Київ — 563.

Нагадаємо:

В Україні у 2024 році було подано 2,5 тис заявок на реєстрацію торгових марок. Це на 37% менше, ніж до повномасштабного вторгнення.