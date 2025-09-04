"Текстиль-Контакт" планує до кінця року запустити релокований з Польщі завод

Група "Текстиль-Контакт", заснована Олександром Соколовським, вклала понад 15 мільйонів доларів у розвиток своїх виробничих потужностей навіть за умов повномасштабної війни.

Про це пише Delo.ua.

"За ці ж роки ми заплатили 1,1 млрд гривень податків. Це, я вважаю, дуже велика цифра, бо це, якщо брати податкове навантаження, це 14% від нашого обсягу. Це приблизно 250−300 тисяч гривень в рік ми платимо податків на одного співробітника", – розповів засновник Текстиль-Контакту Олександр Соколовський

У 2023–2024 роках "Текстиль-Контакт" запустив виробництво нетканих матеріалів, впровадив лазерний розкрій тканин, а також цифровий друк. Компанія почала виготовляти в’язані вироби та здійснила масштабне придбання фабрики у Польщі, вартість цього проєкту перевищила 1,8 мільйона євро.

Розповідаючи про завод, релокований з Польщі на Чернігівщину, Соколовський розповів про плани остаточно запустити його до кінця цього року.

"Є певні складнощі, бо ми не змогли, наприклад привести з Польщі спеціалістів по монтажу та наладці. Робимо це по телефону", – сказав він.

Соколовський розповів, що сьогодні експорт в структурі доходів групи компаній займає 5%. "Це пов'язано з тим, що згорнуто багато міжнародних програм допомоги, де ми виграли свого часу тендери та були постачальниками", – пояснив Соколовський.

"Це глобальна історія, це тендери ООН, ЮНІСЕФ, USAID. Фінансування по ним впало до 90%, тож ми втратили замовлення. Взуття також ми постачали по цих тендерах", – сказав він.

Експорт – один з пріоритетів "Текстиль-Контакт", запевнив засновник компанії.

"Ми маємо дочірнє підприємство у Вільнюсі, яке просуває наші продукти в країнах Скандинавії, Балтії та у Нідерландах. Ми і сконцентровані на B2B сегменті – постачаємо робочий одяг, домашній текстиль пропонуємо мережевому ритейлу. Але також хочемо запустити інтернет-магазин в ЄС", – сказав він.

"Країни Європейського Союзу – пріоритетні в нашій експортній стратегії. Цей напрямок розвивається дуже повільно в тому числі через складні європейські регуляції. Ринок вони свій захищають, на відміну від нас", – додав він

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що чернігівський завод "ТК ДТ-Чернігів", який входить до групи "Текстиль Контакт", ввів в експлуатацію 25% обладнання польської текстильної фабрики MPM Zakład Specjalistyczny, релокованої в Україну з міста Кудова-Збруй.

Повідомляється, що ще 75% обладнання планують ввести в експлуатацію у 2026 році. Монтаж обладнання ускладнює відмова європейських спеціалістів приїжджати у прикордонний регіон для пуско-налагоджувальних робіт.

Раніше повідомлялося, Олександр Соколовський, власник текстильного підприємства України "Текстиль-Контакт", заявляв про тиск на бізнес з боку Голосіївської прокуратури Києва.

Раніше повідомлялося, що в індустріальному парку "Ма’Рижани" на Житомирщині запрацювало найбільше в Україні підприємство з первинної переробки промислових конопель. Завод виготовлятиме волокно для європейської текстильної промисловості та внутрішнього ринку.