Ціни на тепличні помідори продовжують знижуватися

Ціни на тепличні помідори в Україні цього тижня продовжували знижуватися

Про це повідомляють аналітики моніторингового проекту EastFruit.

Причиною цього, на думку експертів проекту, стало масове збирання як тепличного томату, так і помідора із плівкових теплиць у південних областях країни.

"При цьому попит на цю продукцію залишається стабільно високим, але пропозиція томатів зростає дуже швидко, тому ціни продовжують падати", – говориться у повідомленні.

Згідно з даними щоденного моніторингу проекту, встановлення на більшій території України теплої та сонячної погоди прискорило дозрівання овочів, що призвело до збільшення пропозиції даної продукції на ринку.

Як результат, ціни на помідори на українському ринку за тиждень знизилися в середньому на 14%, і сьогодні виробники готові відвантажувати наявні обсяги продукції за 40-55 грн/кг залежно від якості та обсягу партії.

У той же час,і тепличні помідори в Україні все ще реалізуються в середньому на 17% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року, звертають увагу аналітики.

"Ключові гравці ринку не виключають, що тенденція зниження цін на тепличні томати на українському ринку зберігатиметься і надалі, оскільки багато господарств тільки розпочали масове прибирання цих овочів", – зазначає EastFruit.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ціни на овочі та зелень в Україні переважно знижувалися. Подешевшали усі без винятку позиції "борщового набору" нового врожаю. Продовжили зменшуватися ціни на томат. Почали дешевшати солодкий перець та кабачок.

Також повідомлялося, що українцям варто очікувати зростання цін на яблука та груші нового врожаю щонайменше на 10-15% у порівнянні з попереднім сезоном.

Також повідомлялося, що інфляція на споживчому ринку в червні 2025 р. порівняно із травнем 2025 р. становила 0,8%, із червнем 2024р. – 14,3%. Базова інфляція в червні 2025 р. порівняно із травнем 2025 р. становила 0,3%, із червнем 2024 р. – 12,1%, повідомляє Держстат.