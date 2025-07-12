Цены на тепличные помидоры продолжают снижаться

Цены на тепличные помидоры в Украине на этой неделе продолжали снижаться

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта EastFruit.

Причиной этого, по мнению экспертов проекта, стала массовая уборка как тепличного томата, так и помидора из пленочных теплиц в южных областях страны.

"При этом спрос на эту продукцию остается стабильно высоким, но предложение томатов растет очень быстро, поэтому цены продолжают падать", - говорится в сообщении.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, установление на большей территории Украины теплой и солнечной погоды ускорило созревание овощей, что привело к увеличению предложения данной продукции на рынке.

Как результат, цены на помидоры на украинском рынке за неделю снизились в среднем на 14%, и сегодня производители готовы отгружать имеющиеся объемы продукции по 40-55 грн/кг в зависимости от качества и объема партии.

В то же время,и тепличные помидоры в Украине все еще реализуются в среднем на 17% дороже, чем за аналогичный период прошлого года, обращают внимание аналитики.

"Ключевые игроки рынка не исключают, что тенденция снижения цен на тепличные томаты на украинском рынке будет сохраняться и в дальнейшем, поскольку многие хозяйства только начали массовую уборку этих овощей", - отмечает EastFruit.

Напомним:

Ранее сообщалось, что цены на овощи и зелень в Украине преимущественно снижались. Подешевели все без исключения позиции "борщевого набора" нового урожая. Продолжили уменьшаться цены на томат. Начали дешеветь сладкий перец и кабачок.

Также сообщалось, что украинцам стоит ожидать роста цен на яблоки и груши нового урожая минимум на 10-15% по сравнению с предыдущим сезоном.

Также сообщалось, что инфляция на потребительском рынке в июне 2025 г. по сравнению с маем 2025 г. составила 0,8%, с июнем 2024 г. - 14,3%. Базовая инфляция в июне 2025 г. по сравнению с маем 2025 г. составила 0,3%, с июнем 2024 г. - 12,1%, сообщает Госстат.