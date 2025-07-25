Цены на арбуз уже ниже прошлогоднего уровня

Цены на арбуз в Украине продолжают стремительно снижаться, на сегодняшний день отпускные цены на арбуз в Украине уже в среднем на 28% ниже, чем в конце июля 2024 года.

Об этом пишет мониторинговая платформа EastFruit.

На цены повлияло резкое увеличение предложения бахчевых на рынке, объясняют аналитики проекта.

"Из-за жаркой и солнечной погоды темпы созревания этой культуры в полях существенно ускорились. При этом засуха, которая наблюдается в южных областях, негативно сказывается на качестве арбузов, что усиливает темпы снижения цен в данном сегменте", - говорится в сообщении.

Цены на арбузы из местных хозяйств уже опустились до 5-14 грн/кг в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий, что в среднем на 36% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. И продавцы ждут дальнейшего ценового спада, отмечает EastFruit.

В то же время, другой профильный ресурс, Agroportal.ua, сообщает, что длительная засуха на Херсонщине не позволяет фермерам вырастить желаемый урожай арбуза. Аграрии говорят, что урожая может не быть или он будет очень мал, поскольку растения не могут нормально развиваться.

"В этом году осадков не было от зимы, очень сухо. Мы выращиваем арбузы в открытом грунте, а для этого нужно, чтобы земля была прогрета весной и осадков было достаточно, а у нас были весенние заморозки, поэтому мы ждали и только в мае высеяли семена. Всходы арбуз сформировал очень плохие, плоды недоразвитые, влаги нет, поэтому, думаю, что урожай будет минимальный", - отметили, в частности, в ФХ "Лемко Таврии".

Напомним:

Ранее сообщалось, что в этом году на правобережье Херсонщины планируют собрать более 30 тысяч тонн арбузов, площади под бахчевые увеличили в этом году в полтора раза. В 2025 году арбузами засеяли 1500 гектаров, в прошлом году - более 600 гектар. Еще на 400 гектарах посадили дыни.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Минагро, в этом году урожай арбузов и дынь достигнет 240 тыс. тонн, а общая площадь под ними составит 30 тыс. га. После оккупации части территорий юга Украины, площади под арбузами в стране восстановились, а новыми лидерами выращивания стали центральные и восточные области.

Ранее сообщалось, что за 2024 год объем закупки Украиной арбузов и дынь из-за рубежа вернулся на довоенный уровень, ведь фермеры смогли увеличить посевные площади и получить лучший урожай.

Также сообщалось, что в августе прошлого года цены на арбузы в Украине снизились на треть, и арбуз в Украине стоил в среднем на 60% дешевле, чем в начале августа 2023 года.

Тогда улучшение погодных условий практически по всей территории страны позволили украинским производителям арбузов возобновить активные уборочные работы, что приводить к увеличению предложения этой продукции на рынке.