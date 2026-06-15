США та Іран підписали угоду про відкриття Ормузу

Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Венс і спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф підписали угоду між США та Іраном.

Про це заявив високопоставлений американський чиновник агентству Reuters.

Чиновник також сказав, що деталі угоди оприлюднять протягом наступних 24–48 годин, а технічні обговорення почнуться пізніше цього тижня.

За його словами, угода передбачає негайне відкриття Ормузької протоки і зняття американської блокади Ірану.

Офіційна церемонія підписання також відбудеться в п'ятницю, заявив чиновник. Раніше обидві сторони говорили, що угоду підпишуть у Швейцарії в п'ятницю.

"Ви побачите значне зростання руху в Ормузькій протоці, фактично воно вже починається, і з часом поступово посилюватиметься", — сказав американський чиновник на умовах анонімності.

"Ми, ймовірно, не повернемося до норми за два тижні, але побачимо значне збільшення трафіку через протоку".

Крім того, Трамп під час спілкування з медіа у Франції, де зустрічається з президентом Франції Емманюелем Макроном напередодні саміту G7, також підтвердив, що угоду з Іраном уже підписано.

Також він сказав, що Іран не матиме ядерної зброї, а послаблення санкцій не буде, доки Іран не зробить те, що має зробити.

Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом про угоду між країною та Іраном та відкриття Ормузської протоки, нафта впала у ціні приблизно на 4 долари.

Угода між Іраном та США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна почне брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.