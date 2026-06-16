Стратегічний нафтовий резерв США впав до сорокарічного мінімуму

Запаси в Стратегічному нафтовому резерві США впали до мінімуму за понад 40 років

Запаси сирої нафти у Стратегічному нафтовому резерві США скоротилися до 340,3 млн барелів, що є найнижчим показником з 1983 року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство енергетики США.

Скорочення запасів є частиною позики урядом США 172 млн барелів з цього резерву для сприяння зниженню цін на паливо, які в останні місяці злетіли до багаторічних максимумів.

Запаси в Кушингу, головному центрі зберігання нафти в Оклахомі та точці ціноутворення для ф'ючерсів на нафту марки WTI, скоротилися до 21,6 млн барелів, що наближається до операційних мінімумів.

Загальні запаси нафти в США, в тому числі комерційні, впали до найнижчого рівня з 2023 року.

Попередній мінімум запасів Стратегічного нафтового резерву становив 346,8 млн барелів та був досягнутий, коли адміністрація експрезидента США Джо Байдена вивільнила 180 млн барелів нафти для стабілізації енергетичних ринків після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Згідно з останніми умовами позик із резерву, компанії, які позичають нафту, зобов'язані повернути початкові обсяги з премією у вигляді додаткової нафти.

Міністерство енергетики США заявляє, що така система допоможе стабілізувати ринки без жодних витрат для американських платників податків.

Нагадаємо:

16 червня президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Венс і спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф підписали угоду між США та Іраном.

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом про угоду між країною та Іраном та відкриття Ормузської протоки, нафта впала у ціні приблизно на 4 долари.