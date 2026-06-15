Ціна нафти впала до 80 доларів на тлі оголошеної угоди між США та Іраном

афта падає на тлі оголошення Трампом угоди з Іраном

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом про угоду між країною та Іраном та відкриття Ормузської протоки, нафта впала у ціні приблизно на 4 долари.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у понеділок 15 червня ціна нафти тримається на рівні 80,1 долара. При цьому ціна еталонного бренду Brent тримається на рівні 83,1 долара за барель.

Загалом від минулого робочого дня, пʼятниці, – ціни впали на приблизно 4 долари.

У ніч на 15 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

"Цим я надаю повне дозвіл на безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", – заявив президент США.

Деталей угоди на ранок понеділка, 15 червня, не оприлюднено.

Нагадаємо:

Остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, який може бути підписаний найближчим часом, охоплює низку питань – від ядерних робіт Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови США від санкцій проти іранської нафти.