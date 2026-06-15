Ціна нафти впала до 80 доларів на тлі оголошеної угоди між США та Іраном
Після оголошення президентом США Дональдом Трампом про угоду між країною та Іраном та відкриття Ормузської протоки, нафта впала у ціні приблизно на 4 долари.
Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.
Так, у понеділок 15 червня ціна нафти тримається на рівні 80,1 долара. При цьому ціна еталонного бренду Brent тримається на рівні 83,1 долара за барель.
Загалом від минулого робочого дня, пʼятниці, – ціни впали на приблизно 4 долари.
У ніч на 15 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.
"Цим я надаю повне дозвіл на безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", – заявив президент США.
Деталей угоди на ранок понеділка, 15 червня, не оприлюднено.
Нагадаємо:
Остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, який може бути підписаний найближчим часом, охоплює низку питань – від ядерних робіт Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови США від санкцій проти іранської нафти.