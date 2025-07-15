Четверть российских угольных предприятий - под угрозой закрытия

В России под угрозой закрытия оказалось уже более полусотни угольных предприятий.

Об этом говорится в отчете заместителя министра энергетики РФ Дмитрия Исламова, пишет The Moscow Times.

"По данным министерства энергетики, в так называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены или на грани остановки, на сегодня находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы", - отметил чиновник на заседании комитета Совета федерации по экономической политике. Всего в России, по состоянию на начало 2024 года, работали 179 угледобывающих предприятий (52 шахты и 127 разрезов)", - говорится в публикации.

Тяжелый кризис, накрывший российский углепром после потери европейских рынков и усиления международных санкций, нарастает, пишет издание.

Исламов констатировал, что по итогам 2024 года убытки российской угольной отрасли составили 112,6 млрд рублей и ситуация продолжает ухудшаться. А ранее в российском Минэнерго заявили, что такой же убыток угольные предприятия понесли уже по результатам января-мая 2025 года (112 млрд рублей).

"К концу года совокупный убыток отрасли может достичь 300-350 млрд рублей - уровня, сопоставимого с годовыми бюджетами крупных регионов России", - пишет The Moscow Times.

В российском минэнерго ключевыми факторами таких показателей называют закредитованность угольных компаний (сумма займов составляет 1,2 трлн рублей) и ситуацию на внешних рынках (спад спроса и четырехлетний минимум цен на уголь), а также невыгодный курс рубля.

Напомним:

Ранее уже сообщалось, что российская угольная промышленность погрузилась в кризис под бременем высоких затрат на заимствования и санкций. И по словам источников агентства Bloomberg, одной из ключевых проблем отрасли стала невозможность обеспечить себя оборудованием после трех лет санкций.

Угольщики часто вынуждены прибегать к "каннибализации" - забирать оборудование с нескольких объектов, чтобы собрать на одном предприятии единую рабочую единицу, которая может обеспечить минимальные производственные затраты при условии сокращения объемов добычи.

Ранее сообщалось, что в России резко выросла затоваренность портовых складов углем на фоне глубокого кризиса угольной отрасли, ставшего следствием потери европейского экспортного рынка. Всего на складских площадках собралось почти 50 млн тонн продукции, или четверть всего экспорта за 2024 год.