Російські шахти зупиняють видобуток — бояться ще більших збитків

Російська вугільна промисловість занурилася в кризу під тягарем високих витрат на запозичення і санкцій.

Про це пише Bloomberg.

"За даними Федеральної служби статистики РФ, у 2024 році прибутковими залишилися тільки половина вугільних компаній, і ситуація погіршується", — пише агентство.

"Одна з провідних гірничодобувних компаній, ПАТ "Мечел", 30 червня заявила, що цього року може скоротити продажі на чверть і вже почала скорочувати видобуток, оскільки кожна видобута тонна вугілля збільшує збитки. Деякі шахти в Сибіру вимушено припинили роботу", — йдеться в публікації.

За словами джерел агентства, однією з ключових проблем галузі є неможливість забезпечити себе обладнанням після трьох років санкцій. Вугільники часто змушені вдаватися до "канібалізації" – забирати обладнання з декількох об'єктів, щоб зібрати на одному підприємстві єдину робочу одиницю, яка може забезпечити мінімальні виробничі витрати за умови скорочення обсягів видобутку.

Водночас компанії стикаються з витратами на позикові кошти, що перевищують 20%, що ще більше знижує рентабельність, а ціни на вугілля впали до багаторічного мінімуму через зниження попиту з боку Китаю.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Росії різко зросла затовареність портових складів вугіллям на тлі глибокої кризи вугільної галузі, що стала наслідком втрати європейського експортного ринку. Загалом на складських майданчиках зібралося майже 50 млн тонн продукції, або чверть усього експорту за 2024 рік.

Раніше повідомлялося, що російська вугільна промисловість увійшла в глибоку кризу: у першому кварталі 2025 року сукупні збитки сягнули 79,9 млрд руб (887 млн дол). У галузі більше половини підприємств працюють у мінус.

Після ембарго ЄС російські компанії втратили ключові західні ринки, а ціни на вугілля впали до мінімумів за чотири роки — на 20% порівняно з 2024 роком і утричі проти 2022-го.