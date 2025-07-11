Влада РФ "віджала" у мільярдера Струкова одну з найбільших золотодобувних компаній Росії

Челябінський суд Росії вирішив вилучити в дохід держави контрольний пакет золотодобувної компанії "Южуралзолото", що належить мільярдеру Костянтину Струкову, задовольнивши позов Генпрокуратури.

Про це повідомив адвокат Дмитро Мальбін, який представляє в суді компанію, передає The Moscow Times.

Струкову, який також є віцеспікером парламенту Челябінської області, належить 67,8% акцій золотодобувного "Южуралзолота", ще 22% володіє керуюча компанія Газпромбанку, яка купила цей пакет наприкінці 2024 року, 10,2% - у вільному обігу.

Йдеться про конфіскацію активів Струкова на 200 мільярдів рублів. Суд вважає, що бізнесмен здобув контроль над компанією завдяки своїй посаді та становищу в органах держвлади.

Справа стала черговою у зростаючому з 2022 року списку вилучень приватних активів державою і першою такого роду за останні кілька років у золотодобувній галузі країни.

Російські правоохоронні органи протягом останніх років вилучили на користь держави активи на суму 3,9 трильйона рублів (приблизно $50 мільярдів).

Конфіскація "Южуралзолота", яка входить до десятки найбільших золотодобувних компаній Росії, поповнить цей список ще приблизно на $1 мільярд.

Нагадаємо:

На початку липня повідомлялося, що Генпрокуратура Росії звернулася до Челябінського суду з позовом про передання в дохід держави низки активів, які пов'язують з основним власником компанії "Южуралзолото" Константином Струковим.