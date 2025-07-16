Под предлогом поддержки ВСУ: власти РФ "отжимают" бизнес у крупного производителя хлеба

Российские власти решили отобрать у гражданина Латвии долю в компании "Рижский хлеб", базирующейся в Ивановской области, под предлогом экстремистской деятельности владельца, который поддерживает ВСУ.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Соответствующий иск в Родниковский районный суд региона направила Генпрокуратура РФ.

Ведомство, согласно его заявлению, считает экстремистами латвийского гражданина Нормундса Бомиса, который является соучредителем "Рижского хлеба", и его бизнес-партнера украинку Татьяну Приходько.

Как пишет издание, также в "экстремистское объединение" входят основанный Бомисом хлебопекарный холдинг SIA Lielezers из города Лимбажи в Латвии, ООО "Рижский хлеб".

А также ООО "Хлебный гурман" из Чернигова и Киева и рижский фонд Ziedot.lv, отмечается в иске.

Напомним:

Российские правоохранительные органы в течение последних лет изъяли в пользу государства активы на сумму 3,9 триллиона рублей (примерно $50 миллиардов).

Среди последних была конфискация "Южуралзолота", которая входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России, пополнит этот список еще примерно на $1 миллиард.