Найбільший російський виробник цементу зупинив роботу двох заводів

Російський холдинг "Цемрос" заморозив два цементних підприємства в Бєлгородській і Ульяновській областях.

Про це пише видання The Moscow Times.

Ще один завод, розташований у Липецькій області, перевели на обмежений режим виробництва — тепер там працюють тільки цехи з помелу та пакування, а також лабораторії.

Причиною цих рішень стало різке зниження попиту на цемент через спад житлового будівництва.

Додатковий тиск на ринок чинять постачання дешевшого цементу з Білорусі та Ірану.

У "Цемросі" підкреслили, що іноземні компанії демпінгують, опускаючи ціни нижче собівартості російського виробництва, через що експлуатація частини майданчиків стає економічно недоцільною.

За словами представника холдингу, в Ульяновській області ситуація ускладнюється фактичною відсутністю регіонального попиту на цемент, а в Бєлгородській вона впала за рік на 13-15%.

"Цемрос" — найбільший виробник цементу в Росії. За його власними даними, він займає 33% ринку і щорічно випускає майже 21 млн тонн продукції.

Нагадаємо:

У Російській Федерації назрівав економічний конфлікт з Білоруссю через перенасичення внутрішнього ринку білоруським цементом.

Компанія "Цемрос", найбільший російський виробник цементу, з 1 жовтня 2025 року перевела співробітників керуючої компанії та заводів на чотириденний робочий тиждень.