У Російській Федерації назріває економічний конфлікт з Білоруссю через перенасичення внутрішнього ринку білоруським цементом.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно з даними відомства, через надлишок будівельного матеріалу та падіння продажів із 1 жовтня найбільший російський виробник "Цемрос", який об'єднує 16 цементних заводів і понад 30 кар'єрів у 13 регіонах, переходить на чотириденний робочий тиждень.

У холдингу, що належить прокремлівському олігарху Олегу Дерипасці, пропонують обмежити імпорт та ввести п’ятирічні антидемпінгові мита, щоб захистити місцевих виробників.

Білоруський цемент, як зауважують у розвідці, виявився головним "винуватцем" перенасичення ринку. Разом із поставками з Казахстану, Ірану, Китаю та В’єтнаму він уже витісняє російську продукцію з місцевого ринку.

За останні п’ять років імпорт зріс майже втричі, тоді як внутрішнє споживання — менш ніж на 16%.

У результаті імпортний цемент за обсягами вже зрівнявся з річною продукцією кількох російських заводів, змушуючи їх скорочувати виробництво.

Російські виробники цементу хочуть зафіксувати імпорт на рівні 1,5 млн тонн на рік. Це дасть додаткове завантаження щонайменше 2 млн тонн для місцевих потужностей. Інакше цьогоріч ринок може просісти на 10-15% від торішнього рівня, коли попит становив близько 67 млн тонн.

Нагадаємо:

Компанія "Цемрос", найбільший російський виробник цементу, з 1 жовтня 2025 року переводить співробітників керуючої компанії та заводів на чотириденний робочий тиждень.