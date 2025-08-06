Найбільший виробник цементу у РФ скоротив робочий тиждень слідом за автозаводами

Компанія "Цемрос", найбільший російський виробник цементу, з 1 жовтня 2025 року переводить співробітників керуючої компанії та заводів на чотириденний робочий тиждень.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Причина - скорочення споживання цементу і зростання частки імпорту на російському ринку, зазначили в компанії.

Рішення про тимчасовий перехід на чотириденний робочий тиждень є "вимушеним, але виваженим заходом", заявили в "Цемросі", який володіє 18 заводами і кар'єрами з видобутку нерудних матеріалів.

Там зазначили, що це необхідно для "довгострокового збереження стійкості та соціального балансу на період нестабільності" і при відновленні попиту на продукцію в країні компанія повернеться до штатного режиму роботи.

На початку липня "Цемрос" також оголошував про тимчасове призупинення роботи Бєлгородського цементного заводу через погіршення ринкової кон'юнктури, падіння рентабельності виробництва і підвищення частки імпортного цементу на будівельному ринку РФ.

У компанії посилалися також на скорочення обсягів закупівель цементу девелоперами через високу ставку Центробанку РФ, згортання безадресних пільгових іпотечних кредитів і уповільнення будівельних проєктів.

Нагадаємо:

Раніше про перехід на 4-денний робочий тиждень оголосили російські автовиробники — "АвтоВАЗ", "КамАЗ", ГАЗ.