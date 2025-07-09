На таможнях в трех областях Украины проходят масштабные обыски – источники
Джерела УП в правоохоронних органах
На таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях правоохранители проводят масштабные обыски.
Об этом сообщают источники УП в правоохранительных органах.
Отмечается, что к этому привлечены: Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора, Государственное бюро расследований, Национальная полиция и Бюро экономической безопасности.
По информации источников, обыски проходят для недопущения влияния иностранных спецслужб на таможенников, предотвращения контрабанды оружия и наркотиков, а также других попыток подрыва национальной безопасности Украины.
Напомним:
По состоянию на начало июня с начала года таможенные органы выявили 4 095 нарушений таможенных правил на 5,7 млрд грн.