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На таможнях в трех областях Украины проходят масштабные обыски – источники

Алена Кириченко — 9 июля, 14:40
На таможнях в трех областях Украины проходят масштабные обыски – источники
Джерела УП в правоохоронних органах

На таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях правоохранители проводят масштабные обыски.

Об этом сообщают источники УП в правоохранительных органах.

Отмечается, что к этому привлечены: Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора, Государственное бюро расследований, Национальная полиция и Бюро экономической безопасности.

По информации источников, обыски проходят для недопущения влияния иностранных спецслужб на таможенников, предотвращения контрабанды оружия и наркотиков, а также других попыток подрыва национальной безопасности Украины.

Напомним:

По состоянию на начало июня с начала года таможенные органы выявили 4 095 нарушений таможенных правил на 5,7 млрд грн.

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На таможнях в трех областях Украины проходят масштабные обыски – источники
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