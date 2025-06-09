Цьогоріч митниця виявила порушень на 5,7 мільярдів гривень

З початку року митні органи виявили 4 095 порушень митних правил на 5,7 млрд грн.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що у 1 511 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 340 млн гривень. Зокрема:

- промислових товарів на 192 млн грн;

- транспортних засобів на понад 117 млн грн;

- продовольчих товарів на понад 28 млн грн;

- валюти на 2,2 млн грн.

Крім того, у 750 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями виписано штрафів на суму 26 млн грн, стягнуто до Держбюджету 24 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

Водночас на розгляд до суду митницями передано 2 349 справ на суму понад 2,8 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 2,1 млрд грн.

Нагадаємо:

За чотири місяці 2025 року податкова провела понад 6,5 тис. перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами. За їх результатами нарахували штрафні санкції на 116,2 млн грн, що на 87,7% більше, ніж торік.