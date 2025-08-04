PlayCity оштрафувало 8 казино на 400 тисяч кожне: причина

Держагентство PlayCity оштрафувало вісім ліцензованих казино на 400 000 гривень кожне за ігнорування закону.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Причина — не подали звітність вчасно, як цього вимагає Закон "Про державне регулювання азартних ігор"", – пояснює відомство.

Санкції застосували до: Golden Bonus, WinBoss, WinBoss "Гральні автомати", F1RST, Royal Club, WIN, 4444 та Party Casino.

В Мінцифри наголосили, що кожен оператор має вчасно звітувати про:

– відповідність ліцензійним умовам;

– фінансовий стан та рух коштів;

– вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю;

– інші ключові показники, визначені Законом.

Нагадаємо:

Державне агентство PlayCity оштрафувало на 4,8 мільйони гривень власника каналу "Труха Україна".

Фахівці PlayCity виявили систематичну незаконну рекламу азартних ігор та відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами. А також – "маніпулятивні фрази типу "виграла 2100 грн зі 100", "підписник забрав 17 тисяч", що вводить в оману".

Фахівці виявили відсутність попередження про лудоманію та рекламу без договору з ліцензованими організаторами.