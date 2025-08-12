Рух через пункт пропуску "Устилуг – Зосин" може ускладнитись: причина

Рух через пункт пропуску "Устилуг – Зосин", що на кордоні з Польщею, може ускладнитись.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

За інформацією ДПСУ, сьогодні, 12 серпня, працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують розпочати роботи щодо заміни дорожнього покриття на смугах руху в напрямку виїзду з України пункту пропуску "Устилуг".

"У зв'язку з цим проїзд транспортних засобів через пункт пропуску буде здійснюватися у реверсному порядку, що, можливо, призведе до сповільнення руху та накопичення автівок перед "Устилугом"", – йдеться в повідомленні.

В ДПСУ закликали громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати для перетинання кордону інші пункти пропуску.

Нагадаємо:

4 серпня пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею тимчасово призупиняв пропуск осіб і транспортних засобів в обох напрямках через відсутнє електропостачання.