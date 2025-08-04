Пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею тимчасово призупинив роботу

Пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею тимчасово призупинив пропуск осіб і транспортних засобів в обох напрямках через відсутнє електропостачання.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Фахівці вже працюють над відновленням електроживлення. Станом на 10:00: на виїзд з України очікує 30 автомобілів, на в’їзд в Україну – 60 авто", – зазначає ДПСУ.

Також прикордонники закликають враховувати цю інформацію при плануванні поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску з меншим навантаженням.

Оновлено о 14:10. За інформацією ДПСУ, через технічну несправність електротрансформатора тимчасово призупинено оформлення легкових авто та автобусів на виїзд з України через ПП "Краківець". Оформлення вантажного транспорту триває.

На в’їзд в Україну рух здійснюється у штатному режимі.

Станом на 12:00:

– На виїзд з України очікували 60 авто,

– На в’їзд – 80 авто.

Нагадаємо:

8 липня тимчасово було призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове – Лонья" на українсько-угорському кордоні у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди.